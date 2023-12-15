【時報-台北電】華榮(1608)公告，所持有亞太電8874萬2877股，以每1股換0.0934406股遠傳(4904)普通股之比例，轉換為持有遠傳829萬2187股，交易總金額6億7830萬元。

交易總金額係以112年12月4日亞太電股票最後交易日之遠傳收盤價每股81.8元換算而得。(編輯：廖小蕎)

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