【時報-台北電】華榮(1608)公告，所持有亞太電8874萬2877股，以每1股換0.0934406股遠傳(4904)普通股之比例，轉換為持有遠傳829萬2187股，交易總金額6億7830萬元。
交易總金額係以112年12月4日亞太電股票最後交易日之遠傳收盤價每股81.8元換算而得。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】華榮(1608)公告，所持有亞太電8874萬2877股，以每1股換0.0934406股遠傳(4904)普通股之比例，轉換為持有遠傳829萬2187股，交易總金額6億7830萬元。
交易總金額係以112年12月4日亞太電股票最後交易日之遠傳收盤價每股81.8元換算而得。(編輯：廖小蕎)
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