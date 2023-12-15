電電公會理事長李詩欽15日在「2023國際鏈結論壇」中代表電電公會與墨西哥全國汽車零部件製造業公會（INA）簽署合作備忘錄，啟動雙方電動車產業合作，促進台灣資通訊產業與墨西哥汽車產業轉型。

李詩欽表示，透過今天論壇，希望讓台灣更能夠被世界看見，也讓台灣更具有國際競爭力。

電電公會指出，近年供應鏈重組趨勢與美墨加協定（USMCA），帶動墨西哥成為北美布局熱門據點，台灣在電機電子產業的先進技術優勢，可協助墨西哥立足供應鏈的關鍵位置，而墨西哥擁有緊鄰美國市場地利之便，加上美墨加協定免關稅優惠加持，對台灣廠商是具有相當吸引力的地方。

電電公會表示，墨西哥是世界第6大汽車零件供應國、世界第7大汽車生產國，正在轉型發展電動車。墨西哥全國汽車零部件製造業公會成立於1961年，是墨西哥最大的汽車及電動車移動零件製造商協會，代表700多家製造廠。

電電公會預計2024年3月12日至21日組團前往墨西哥拜會中央與地方政府，考察電動車市場環境，服務電動車產業供應鏈會員廠商。

#全國 #世界 #墨西哥 #電電公會 #汽車零部件