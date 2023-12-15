勞保與勞退是勞工退休2大支柱，據勞保局最新統計，勞工退休金今年9月底全體提繳人數751.9萬人，個人自願提繳人數105.3萬人，自提比率約14%，換句話說，有86%未自提、人數達656萬人。此外，9月提繳總金額239億餘元，平均提繳工資4萬4329元。
國人對勞保存有破產疑慮，但勞退金屬於個人專戶，不會有破產問題。勞退自提有3大好處：1、儲蓄，增加勞退金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。2、節稅，自願提繳金額不計入年度薪資所得課稅。3、保證收益，勞退金專戶享有不低於銀行2年定存利率之收益保障，實際操盤長期平均報酬率約4%。
以目前平均提繳薪資4.4萬元、未自提只靠雇主提繳6%、年資35年、資金報酬率4%來試算，退休時可累積247萬3283元，按月領為14938元。
如果加上自提6%，則可累積494萬6566元，按月領29876元，比未自提者多了一倍。
同樣的條件，在勞保年金方面，薪資4.4萬適用45800元級距，年資35年，以B式試算結果，勞保老年年金每月可領24846元。
勞保老年年金加上勞退金未自提，退休後每月領39784元。如果勞退自提6%，退休後每月可領54722元。如此看來，勞退自提對於未來退休金挹注，效果相當明顯。
專家表示，勞工只要選擇自提，每月就會從薪資中自動扣除，將1~6%薪資轉入勞退帳戶，可強迫自己持續穩定儲蓄，這是許多投資工具做不到的。此外，勞退金專戶享有不低於2年定存利率的保證收益，「絕對保本」，市面上能做到「保本」且長期報酬約4%的金融商品，恐怕很難找得到。
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