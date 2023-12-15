【時報-台北電】大盤午後再度下行翻綠，滬指跌0.48%領跌，深成指跌0.30%，創指跌0.65%。

醫藥權重拖累指數，智飛生物放量跌近7%，恆瑞醫藥、百濟神州跌超2%。

國營改革概念持續活躍，江蘇新能午後漲停。

供銷社概念午後拉升，中農聯合漲停，天鵝股份、天禾股份、湖南發展、浙農股份等跟漲。

整體來看，個股跌多漲少，兩市近3,500股下跌。(編輯：邱致馨)

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