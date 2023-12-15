【時報-台北電】大盤午後再度下行翻綠，滬指跌0.48%領跌，深成指跌0.30%，創指跌0.65%。
醫藥權重拖累指數，智飛生物放量跌近7%，恆瑞醫藥、百濟神州跌超2%。
國營改革概念持續活躍，江蘇新能午後漲停。
供銷社概念午後拉升，中農聯合漲停，天鵝股份、天禾股份、湖南發展、浙農股份等跟漲。
整體來看，個股跌多漲少，兩市近3,500股下跌。(編輯：邱致馨)
【時報-台北電】大盤午後再度下行翻綠，滬指跌0.48%領跌，深成指跌0.30%，創指跌0.65%。
醫藥權重拖累指數，智飛生物放量跌近7%，恆瑞醫藥、百濟神州跌超2%。
國營改革概念持續活躍，江蘇新能午後漲停。
供銷社概念午後拉升，中農聯合漲停，天鵝股份、天禾股份、湖南發展、浙農股份等跟漲。
整體來看，個股跌多漲少，兩市近3,500股下跌。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：