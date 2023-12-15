房產投資客劉媽媽持有的忠孝復興站三角窗黃金店面，過去曾以每月租金百萬租給雄獅旅遊，但因東區人氣下降，2019年合約期滿後，該店不是空置，就是租給特賣會，近期則以每月60萬元，換算一坪約1.5萬元價格吸引雄獅重返承租，房市專家Sway對此表示，雄獅回歸並未有助於東區商圈活絡。
Sway發文指出，原本月租百萬的店面，如今開價60萬成交，等於將近腰斬的價格，畢竟東區自從鼎泰豐被貪財房東逼走後，整條街瘋狂亂漲價，如今蕭條已久，租金行情也只能再往下修。
至於雄獅回歸是否有助於東區商圈活絡？Sway則認為並不會，因為雄獅要的是外牆廣告，無助於整個商圈的發展。
Sway提到，他疫情前曾說過東區店面如果半價還有得救，如今疫情過後，消費習慣大改，要得救恐怕租金還得再下修，不然依舊是被信義商圈吃死死。
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