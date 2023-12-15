全年600萬國際旅客人次目標將在今（15）日實現，交通部長王國材表示，明年觀光署駐外辦事處增至18處，新增印尼、印度2處駐外辦事處，加強觀光海外行銷，要讓國際旅客在一年內回到疫情水準。

交通部觀光署祭出多項加碼優惠搶攻國際旅客，繼11月2日迎接第500萬人次後，預計15日下午將於桃園機場迎接來自第600萬名國際旅客。

王國材上午出席台北舉辦首屆「觀光亮點獎」頒獎典禮指出，現階段是台灣觀光復甦階段，國旅目前相當熱絡，已經恢復到疫情前水準，但世界各國仍在搶國際觀光客，觀光署持續精進各項建設措施，拚讓國際旅客在明年一年之內也回復到疫情前的表現。

王國材表示，過去觀光局有15個駐外辦事處，今年11月增第16處韓國釜山辦事處，預計明年再增加印尼及印度2處，共計有18個辦事處，他強調，國內外的觀光建設會持續進行，與業者一起努力精進。

王國材說明，「觀光亮點獎」是由中央八個部會加上22個地方縣市政府及交通部觀光署13個風管處，共有46個單位，提出123處吸引人的景點活動選拔，最終選出32個，作為代表台灣最有魅力的觀光景點。

此外，政院今年核定中期景區建設計畫四年151億，要把這32處選定的景點景區建設更有國際魅力，並透過駐外辦事處加強海外行銷、國際推廣。