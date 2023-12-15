電電公會15日舉辦《2023國際鏈結論壇》，電電公會理事長李詩欽指出，面對貿易壁壘障礙，最重要的是台灣能夠正式申請加入」跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，第二重要的是，在「美墨加協定（USMCA）」扮演更重要的角色，成為最重要的國際夥伴。

李詩欽指出，台灣資通訊產業如果不直接進入當地市場，很難因應未來各種區域問題。CPTPP明年的輪值國是加拿大，加拿大已表示會支持台灣，目前11個成員國中，墨西哥與電電公會有相當多的合作關係，也會支持台灣，要獲得所有會員國的同意，「是相當的不容易，但是我們還是要積極爭取各國支持。」

李詩欽指出，從電電公會的立場，台灣要在USMCA扮演一個更重要的角色，要能成為最重要的國際伙伴，特別是美國，廠商不論是墨西哥、加拿大投資，美國都是最後的市場，對台灣來說，未來電子資通訊產業的發展都必須直接到當地市場上去，如果不到市場上去，很難面對未來各種區域問題。