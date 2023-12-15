【時報記者王逸芯台北報導】日前有總統候選人提出1500萬元全額貸的青年購屋方案，根據聯徵中心今年前三季資料，六都及新竹縣市公寓的平均總價除台北市，都不到1500萬元，電梯大樓總價高，不過還有桃園市、台中市、台南市、高雄市四都，以及新竹市的大樓總價不到1500萬元，貸款成數的部分在71%到75%之間，平均房貸利率都在2.10%以上。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房價上揚後顯得公寓價格相對親民，大樓總價因新案交屋多、房價上揚，都會區平均價格多數在千萬以上，至於利率自央行去年3月以來連續五波升息，平均房貸利率都在2%以上，加重購屋族的利息壓力。
綜觀六都及新竹縣市的公寓及電梯大樓房貸平均數據，公寓的平均核貸成數與大樓的差異不大，一般對各類住宅貸款的認知，公寓因為屋齡都偏高，因此貸款成數會低於大樓，如新北市、桃園市、台中市、高雄市的公寓貸款成數低於大樓，台北市及台南市兩類建物的成數相當，但特別的是，新竹縣市公寓的貸款成數反而高於大樓，平均貸款利率方面，公寓都高於電梯大樓，其中利率最高者為新竹縣的2.26%。
住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，竹科就業的平均薪資高，年薪幾乎都百萬起跳，負擔低總價的壓力輕，評估薪資與新竹縣市公寓的價位，銀行的風險低，因此貸款成數略高，至於利率結構，指標企業、百大企業的購屋人大部分選擇購買大樓型物件，由於這類型購屋人有較優惠的利率，因此大樓的房貸利率較低。
郎美囡表示，貸款成數是以銀行的鑑估價計算，而鑑估價通常是交易金額的90%~100%，前幾年房市多頭時，由於房價上揚過快，出現銀行鑑價追不上實際成交金額的情況，導致購屋人需增加自備款，今年因實價已廣泛地反應出成長的房價，鑑價與交易金額會大幅落差的情況減少許多，但不同地段、不同屋齡、住宅類型還是有不同，建議買方在簽約前先請配合的銀行估價，以免簽約後才發現貸款金額有落差。
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