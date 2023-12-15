【時報-台北電】香港信報援引路透消息，大陸商務部15日宣布，台灣對陸貿易限制構成貿易壁壘。對此，台灣經貿談判辦公室回應，我方隨時可與大陸商談，再者，雙方都是世界貿易組織(WTO)會員，貿易上碰到任何問題，可依循WTO機制處理。

台灣經貿談判辦公室發言人蕭振榮說，據他了解，中方並未向WTO提出任何貿易壁壘調查的案件。(編輯：廖小蕎)

#時報 #WTO #貿易壁壘 #經貿談判辦公室 #依循