【時報-台北電】香港信報援引路透消息，大陸商務部15日宣布，台灣對陸貿易限制構成貿易壁壘。對此，台灣經貿談判辦公室回應，我方隨時可與大陸商談，再者，雙方都是世界貿易組織(WTO)會員，貿易上碰到任何問題，可依循WTO機制處理。
台灣經貿談判辦公室發言人蕭振榮說，據他了解，中方並未向WTO提出任何貿易壁壘調查的案件。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】香港信報援引路透消息，大陸商務部15日宣布，台灣對陸貿易限制構成貿易壁壘。對此，台灣經貿談判辦公室回應，我方隨時可與大陸商談，再者，雙方都是世界貿易組織(WTO)會員，貿易上碰到任何問題，可依循WTO機制處理。
台灣經貿談判辦公室發言人蕭振榮說，據他了解，中方並未向WTO提出任何貿易壁壘調查的案件。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：