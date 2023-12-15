高雄市的大樓板塊逐漸向外擴張，過去以透天別墅為主力產品的區段，如今紛紛蓋起集合式住宅，大樹區也不例外，由於周邊有仁武產業園區、205兵工廠遷移等因素，使大樹區的住宅需求增加，近期也有越來越多新建案推出，旺曜建設新案「淞の曜」15日舉行動土典禮，規劃18～30坪的2～3房，主打低單價、低總價、低公設，總價最低398萬元起。

大樹區位於北高雄外圍，過去推案都以透天別墅為主，不過近年也逐漸轉型為華廈產品，15日動土的新案「淞の曜」就規劃地上7樓的華廈，總戶數145戶，坪數規劃18～30坪，格局則為2～3房，開價每坪25萬～28萬元，總價最低398萬元起。

旺曜建設總經理李昱廷表示，大樹區目前擁有不少開發利多，例如緊鄰的仁武產業園區已動工，廠商進駐熱絡，市區的205兵工廠將遷移到大樹北營區，也將帶來就業人口，此外高雄第二條東西向快速道路也在規劃中，加上大樹原本就有台鐵九曲堂站，未來交通便利性佳，人口進駐也推升住宅需求。目前大樹區的華廈建案坪數約在21～33坪，單價則落在23萬～29萬元。

而「淞の曜」訴求是「低單價、低總價、低公設」的三低住宅，尤其公設比約27％在新建案相當少見，卻有休閒設施如空中花園、交誼廳、信箱區、曬被區等，讓高坪效徹底展現。