高雄市的大樓板塊逐漸向外擴張，過去以透天別墅為主力產品的區段，如今紛紛蓋起集合式住宅，大樹區也不例外，由於周邊有仁武產業園區、205兵工廠遷移等因素，使大樹區的住宅需求增加，近期也有越來越多新建案推出，旺曜建設新案「淞の曜」15日舉行動土典禮，規劃18～30坪的2～3房，主打低單價、低總價、低公設，總價最低398萬元起。
大樹區位於北高雄外圍，過去推案都以透天別墅為主，不過近年也逐漸轉型為華廈產品，15日動土的新案「淞の曜」就規劃地上7樓的華廈，總戶數145戶，坪數規劃18～30坪，格局則為2～3房，開價每坪25萬～28萬元，總價最低398萬元起。
旺曜建設總經理李昱廷表示，大樹區目前擁有不少開發利多，例如緊鄰的仁武產業園區已動工，廠商進駐熱絡，市區的205兵工廠將遷移到大樹北營區，也將帶來就業人口，此外高雄第二條東西向快速道路也在規劃中，加上大樹原本就有台鐵九曲堂站，未來交通便利性佳，人口進駐也推升住宅需求。目前大樹區的華廈建案坪數約在21～33坪，單價則落在23萬～29萬元。
而「淞の曜」訴求是「低單價、低總價、低公設」的三低住宅，尤其公設比約27％在新建案相當少見，卻有休閒設施如空中花園、交誼廳、信箱區、曬被區等，讓高坪效徹底展現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：