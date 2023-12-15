業界已廣泛討論蘋果2024年將iPad Pro產線改用先進OLED面板的規劃，然而日經新聞（Nikkei Asia）15日報導，除了轉為採用OLED之外，蘋果還在評估折疊式iPad的可能。此舉將進一步撼動正從傳統LCD轉型、規模1,500億美元的面板產業。

據匿名產業消息人士透露，蘋果打算明年在高階iPad內建OLED技術。首款採用OLED面板的MacBook仍在研發當中，最快要到2025年下半才會上市。

該報導提到，OLED獲蘋果更多產品採納，對於韓廠三星顯示器、樂金顯示器以及陸廠京東方來說是一大勝利，因這些業者大舉押注所費不貲的OLED技術。反之，對於台廠友達、群創以及日廠JDI和夏普來說恐是一大打擊。

據悉，在轉換至OLED的同時，蘋果也開始在研究打造可折疊iPad的可能性，但目前沒有明確時間表。