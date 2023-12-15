大陸15日公布好壞參半數據，港股仍大漲，恒生指數最多曾漲3.43％、恒生科技指數最多曾漲3.86％、國企指數盤中曾漲3.72％，齊創一個月最大漲幅。
香港明報報導，恒生指數15日半日漲491點，漲幅為3％，報16,893點，大盤成交金額664億港幣。國企指數半日漲181點，漲幅為3.26％，報5,755點。恒生科技指數半日收報3,828點，漲3.52％。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。聯想集團、網易、長建拖累大盤。
恒生指數成份股中，78檔漲，4檔下跌，0檔無漲跌。京東漲9.72％，半日收報108.4港幣，是漲幅最大的成份股。長建跌1.04％，半日收報42.75港幣，是跌幅最大的成份股。
恒生科技指數成份股中，26檔漲，4檔下跌。漲幅最大的是京東。跌幅最大的是東方甄選，半日收報26.65港幣，跌4.14％。
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