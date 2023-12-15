瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）自勝選以來就面對一連串阻撓他掌權的法律挑戰，但憲法法院今天下令國會「確保」他明年1月14日能宣誓就職。

法新社報導，瓜地馬拉檢察官辦公室先前企圖阻止阿雷巴洛就職，但憲法法院接受上訴，並在聲明中表示，已「命令國會…根據正式權利和選舉結果認證，確保所有經過2023年選舉程序的民選官員能有效就職」。

憲法法院接受一群律師與公民今年10月提出的上訴，他們要求讓阿雷巴洛順利就職。

憲法法院在聲明中表示，法院有責任「維護瓜地馬拉憲法秩序和憲法法治」，因此決定給予明確的保障。

憲法法院的命令似乎讓阿雷巴洛大為振奮，他承諾就職後將打擊貪腐。他在社群平台X上表示：「我們贏得選舉，將於1月14日就職。瓜地馬拉，未來已經屬於我們。」

這項命令還保護副總統當選人艾雷拉（Karin Herrera）和今年當選的160名議員、340名市長、20名中美洲議會代表能順利就職。

阿雷巴洛自從今年8月出乎意料地贏得第2輪決選以來，就遭逢一連串法律挑戰，包括企圖將他所屬政黨停權，並阻止他掌權。

瓜地馬拉民眾普遍認為，65歲的阿雷巴洛勝選，以及他打擊腐敗的承諾，是建制派政治精英的警訊。

檢察官莫拉萊斯（Leonor Morales）本月8日說，調查結果顯示，由於今年6月的第一輪投票計票「異常」，阿雷巴洛及其副手和議員們的勝選結果「無效」。但最高選舉法庭回應表示：「（選舉）結果有效、經正式確認，且不可更改。」

美洲國家組織（Organization of American States）秘書處當時也透過聲明「譴責瓜地馬拉國家總檢察署政變未遂」。