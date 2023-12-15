瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）自勝選以來就面對一連串阻撓他掌權的法律挑戰，但憲法法院今天下令國會「確保」他明年1月14日能宣誓就職。
法新社報導，瓜地馬拉檢察官辦公室先前企圖阻止阿雷巴洛就職，但憲法法院接受上訴，並在聲明中表示，已「命令國會…根據正式權利和選舉結果認證，確保所有經過2023年選舉程序的民選官員能有效就職」。
憲法法院接受一群律師與公民今年10月提出的上訴，他們要求讓阿雷巴洛順利就職。
憲法法院在聲明中表示，法院有責任「維護瓜地馬拉憲法秩序和憲法法治」，因此決定給予明確的保障。
憲法法院的命令似乎讓阿雷巴洛大為振奮，他承諾就職後將打擊貪腐。他在社群平台X上表示：「我們贏得選舉，將於1月14日就職。瓜地馬拉，未來已經屬於我們。」
這項命令還保護副總統當選人艾雷拉（Karin Herrera）和今年當選的160名議員、340名市長、20名中美洲議會代表能順利就職。
阿雷巴洛自從今年8月出乎意料地贏得第2輪決選以來，就遭逢一連串法律挑戰，包括企圖將他所屬政黨停權，並阻止他掌權。
瓜地馬拉民眾普遍認為，65歲的阿雷巴洛勝選，以及他打擊腐敗的承諾，是建制派政治精英的警訊。
檢察官莫拉萊斯（Leonor Morales）本月8日說，調查結果顯示，由於今年6月的第一輪投票計票「異常」，阿雷巴洛及其副手和議員們的勝選結果「無效」。但最高選舉法庭回應表示：「（選舉）結果有效、經正式確認，且不可更改。」
美洲國家組織（Organization of American States）秘書處當時也透過聲明「譴責瓜地馬拉國家總檢察署政變未遂」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：