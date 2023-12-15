【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數234.81點，跌0.02點；總計308家漲、426家跌、81家持平；委買6138266張、委賣3221458張；總成交值1034.71億元。

#櫃買市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數