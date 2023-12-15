【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17673.87點，漲20.76點；總計512家漲、430家跌、108家持平；委買22401162張、委賣13894846張；總成交值4392.07億元。

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