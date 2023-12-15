仁寶與台大醫院合作成立射頻消融治療訓練中心，針對腫瘤治療培養技術與人才，透過可靠的國產醫療設備，培育腫瘤微創治療醫療服務專才。

仁寶總經理翁宗斌表示，醫療產品毛利率會很高，以前是毛三到四、保一總隊，醫療產品是毛三到四後面加一個零。

他指出，仁寶和台大醫院合作，成立射頻消融訓練中心，強強聯手，為國內培養相關醫療專長，發揚國內優秀醫療設備應用，有信心可以有機會為國內訓練一流人才。配合優秀設備，為國內患者提供更好的醫療服務。

台大黃凱文醫師表示，台灣腫瘤消融治療是亞太地區具有領先地位，本來不能開刀病人，只要花費低廉價格就可以用，但可惜器材都是國外，台灣輸出技術到第三世界國家，但始終用國外器械。

黃凱文指出，仁寶開發出國內第一台消融裝置，獲得美國、台灣FDA，也進入健保，未來將向國外推廣、教學、訓練，還有很多工作。

仁寶射頻消融系統「消融寶」今年3月完成食藥署醫療器材查驗登記，取得產品上市許可 ，9月1日進一步納入健保給付，是仁寶取得工業技術研究院技術授權後，進行產品開發並導入量產的首款台灣國內自製的射頻消融治療系統。