為減輕無殼族購屋負擔，「青年安心成家購屋優惠貸款」自今年8月1日起放寬各項條件，累計4個月以來協助1萬8893戶無自有住宅家庭購屋，較去年同期成長214.6%。

新版青安貸款優惠條件，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。公股銀行減收利息半碼續辦、再由政府補貼1碼，合計1.5碼（0.375個百分點），至115年7月31日止。

此外，農金署昨表示，自10月1日推出「農業版青安貸款」，2個多月來受理申請1663件、金額達新台幣100.6億元；若貸款1000萬元，頭3年利息少1碼半、省11萬元支出。

農金署指出，除了原本政府的青安貸款，農業部自10月1日起也推動「農業金融機構辦理青年安居購屋優惠貸款」，由內政部補助利息1碼（0.25個百分點），並由全國農業金庫及農漁會信用部，比照8大公股行庫作法，減收利息半碼，並提供較高貸款金額及較長期限。

農金署說明，這項利多政策適用對象為18歲以上的民眾，不限定必須是農民，只要本人、配偶及子女名下都沒有房子，即可申請。全國農業金庫、農漁會信用部，可深入偏鄉服務農民，比讓農民前往8大公股行庫申辦更方便。

新版青安貸款帶動房市買氣，5大房仲日前公布11月業績，各家成交量較10月成長3%到7%。業者指出，目前買房主力為首購自用族群，預估買氣熱度可望延續到明年上半年。

業者表示，今年政經情勢穩定，消費、購屋信心回升，房市政策利空出盡，投機退場，加上新青安優惠貸款穩定買氣，讓房市回歸正常供需。