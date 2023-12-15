【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國政府在周四公布符合獎勵資格的車型名單，顯示法國修訂電動車購買現金獎勵規定，將更有利於法國和歐洲製造的汽車，而不是中國製的汽車。

在法國銷售的電動車(EV)當中，有65%符合該購買獎勵規定。從周五開始，該獎勵規定將包含EV在製造過程的碳排水準。而中國製造的電動車在製造過程中嚴重地依賴煤電，此意指著，這些電動車將不符合獎勵資格。

合格的車型包括Stellantis集團旗下品牌生產的24款車，雷諾的5款車，特斯拉的Model Y，但是不包括Model 3。

特斯拉的Model 3是中國製造。而Model Y車型較大，價格也較高，主要是在德國生產，也是今年前11個月法國銷量最高的電動車。

雷諾集團平價品牌Dacia是在中國製造，再進口到歐洲，因此被排除在獎勵名單之外。

中國上汽集團擁有的MG品牌說，預計新規定將影響法國電動車市場。發言人說：「有些汽車將完全失去競爭力，而MG品牌已決定不為MG4車款申請獎勵計畫，因為該計畫主要是在排除我們」。

法國財政部長Bruno Le Maire對新獎勵規定表示歡迎，稱汽車製造商將減少碳足跡。

法國政府為購車者提供5000至7000歐元的現金獎勵，以便讓更多電動車開上馬路。該計畫的年度總成本為10億歐元。

目前馬克宏(Emmanuel Macron)政府希望法國和歐洲製造的電動車，較中國製造的更為讓消費者買得起。

據Jato Dynamics的研究顯示，在2023年上半歐洲電動車的平均售價為6.5萬歐元，遠高於中國的平均售價3.1萬歐元。