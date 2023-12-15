中國大陸今日貿易壁壘調查結果出爐，確認對台灣有貿易限制。商總理事長許舒博表示，雖然中國大陸發布要對台灣進行貿易壁壘調查，業者就可以感受到會有今天的結果，這陣子業界也積極在進行因應措施，但要說「短期沒有影響」那是騙人的。

外界預期，中國大陸也正在盤點ECFA可能全面取消也可能取消部分項目。許舒博表示，現在政府要想辦法把傷害降到最低，尤其農漁特產品，這陣子想辦法開闢新的市場，不過效果有限，中國大陸市場還是具有不可取代性。

經濟部今日表示，兩岸分別加入世界貿易組織（WTO）已超過20年，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題可循WTO規範及機制處理。

許舒博說，不管是WTO架構下處理或者要以重啟ECFA對話談判，企業都不會有意見。若對岸不接受，政府不要只堅持一種方式對話，應該以多元或者備案的方式，積極爭取與對方溝通。