滬深兩市15日半日雙雙收漲。上證指數15日上午最多跌3點，跌幅為0.12％，低見2,955點後有買盤承接，大盤止跌反彈，最多上漲17點，漲幅為0.59％，高見2,976點，半日收報2,968點，上漲9點，漲幅為0.32％，成交額為人民幣（下同）1,947.27億元。

香港信報報導，深證成指15日上午最多跌18點，跌幅為0.2％，低見9,399點後回穩，最多上漲89點，漲幅為0.95％，高見9,507點，半日收報9,470點，上漲52點，漲幅為0.55％，成交額為2,595.06億元。

滬深300指數半日收報3,374點，上漲22點，漲幅為0.67％。創業板指數半日收報1,865點，上漲4點，漲幅為0.27％。

摩根士丹利最新指出，隨著接近年底及單季業績公布期，對A股持相對謹慎立場，主因是大陸經濟復甦持續承壓、全球投資者的潛在贖回需求，以及可能到來的新一輪盈利下調。

摩根士丹利表示，大陸的政策措施至今仍相對溫和，中共中央經濟工作會議確認2024年將在防禦性寬鬆政策的架構內採取適度刺激措施。預期大陸上市公司2023年第四季業績將再次不如預期，可能會導致盈利預測進一步調低。摩根士丹利認為，大陸有必要有效擴大寬鬆力度以推動經濟，並鼓勵企業和消費者支出。

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