大陸商務部宣布「就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論」，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。工商協進會理事長吳東亮15日表示，很遺憾，並建議政府針對相關產業的衝擊，尤其是農漁牧等弱勢產品，研擬配套措施。
吳東亮是出席工商協進會年度—「捐熱血、分享愛」公益活動，慰勞現場同仁後，接受媒體訪問時，做了上述表示。
工商協進會也發布新聞稿指出，中國大陸是我國最大貿易夥伴，也是我國最大貿易順差來源地，兩岸經貿往來對我國經濟發展的重要性，不言可喻。本項調查結果令人遺憾。
工商協進會指出，工商界建議政府審慎應對，兼顧「公平貿易」與「維護我國產業權益」原則，持續與對岸善意溝通，及早進行雙邊磋商或採取其他適當措施，化解雙方歧見。
工商協進會也建議政府針對相關產業的衝擊，尤其是農漁牧等弱勢產品，研擬配套措施；並加強拓展出口市場，分散過度集中風險，以健全我國貿易體質及韌性。
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