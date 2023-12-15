統一家樂福展店策略火力全開，15日搶進台北東區精華地段明曜百貨正後方，開出250坪第246家超市，也是串起北市東區與信義區蛋黃區第9店；為呼應都會商圈店需求，大安仁愛店強化生鮮區域，同時增加進口品項數多達2,400支及增設台灣伴手禮區，以符合區域消費屬性需求，預期客單價相對提高至少1-2成。
大安仁愛店長楊家卿表示，物價上漲之際，隨著大安仁愛店開幕，亦串聯台北東區、信義區其他門店包括台北仁愛、台北仁愛二、台北忠孝東、台北忠孝東二、台北延吉、台北信義、大安臨江、大安敦化南店等8店同步促銷，提供抗漲聰明採購服務。
新店開幕家樂福除祭出開幕日限量滿額禮，12／15~12／17每日會員全店單筆消費滿299元贈送非籠飼動福雞蛋一盒，每日限量100盒 ；12／18~12／20每日會員全店單筆消費滿299元贈送科學小飛俠造型筆1支。12／15~12／26購買現烤小菠蘿買二送一，購買Inlove cafe任一杯，贈Inlove cafe濾掛咖啡一包。
此外，玉山家樂福聯名卡滿額送好禮，12／15~12／18單筆刷卡消費滿499元含以上，贈送多功能折疊型輕量環保購物袋1個，下載家樂福APP，首次開通錢包並綁定信用卡，送家樂福購物袋及家樂福捲線器等，另有多款商品買一送一，會員專屬買一送一等。
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