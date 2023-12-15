中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）15日宣布，與 Google Cloud 合作，透過生成式 AI 技術與建構於 Med-PaLM 2 之上的 Google MedLM 大型語言模型，建構全方位「AI 輔助醫師（AI-assisted Physician）」，輔助醫護專家運用於診斷疾病、規劃治療疾病、病患教育，以及與醫學教育研究等領域。
雙方 目前啟動的合作應用，先從難治癌症疾病的精準化治療著手- 「客製化癌症治療指引」與 「化療問答集」；「客製化癌症治療指引」是以國家綜合癌症網絡（NCCN）指南的基礎，結合Google MedLM 醫療大型語言模型 ，可根據病人的癌症分期、治療方式和風險評估等方面，提供病人個人化治療建議。
中醫大附醫是 Med-PaLM 2 在亞洲地區首家合作的醫學中心，院長周德陽表示，MedLM 對於藥物指引、疾病基因定序、醫療紀錄等資訊，能夠精準且快速分析，加速醫護團隊發現難治疾病的最新治療研究，提供治療規劃建議，以幫助病人。期待這項合作能帶領臺灣的智慧醫院能更精準、更安全地協助更多醫護人員與病人，邁向精準醫療3.0的新紀元。
中醫大附醫今年連續榮獲美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）的數位健康指標（DHI）評比全球智慧醫院前三強、頂級智慧醫院榮譽HIMSS戴維斯卓越獎，以及Newsweek評鑑為2023世界最佳醫院與2024最佳智慧醫院。
Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，Google Cloud 專為醫療保健產業所提供的產品與生成式 AI 解決方案，賦能醫療保健與生命科學組織能更有效率地運作，並極大化提高病患的醫療保健結果。
首次來台的醫療照護全球總監 Aashima Gupta 說，生成式 AI 可成為醫護人員寶貴的盟友減輕其工作負荷，讓他們除了能減輕認知負擔（cognitive burden），也能提升對病患的個人照護。
中醫大附醫研究副院長李光申說明，在全球生成式AI大語言模型中，Med-PaLM 2 在模型效能方面，於美國國家醫師考試中通過比率為 85％，達到專業醫師等級的傑出表現，為全球醫療 AI 模型最優異突出的領航者。
另外，在新藥研發上，中國大附醫使用 Google 獨有的AI加速器-Tensor Processing Unit (TPU) 資源，將有助於蛋白質摺疊運算和新藥開發。中醫大附醫表示，初步測試結果顯示，使用這些資源能夠縮短超過10倍相關程式的運算時間。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：