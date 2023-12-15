中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）15日宣布，與 Google Cloud 合作，透過生成式 AI 技術與建構於 Med-PaLM 2 之上的 Google MedLM 大型語言模型，建構全方位「AI 輔助醫師（AI-assisted Physician）」，輔助醫護專家運用於診斷疾病、規劃治療疾病、病患教育，以及與醫學教育研究等領域。

雙方 目前啟動的合作應用，先從難治癌症疾病的精準化治療著手- 「客製化癌症治療指引」與 「化療問答集」；「客製化癌症治療指引」是以國家綜合癌症網絡（NCCN）指南的基礎，結合Google MedLM 醫療大型語言模型 ，可根據病人的癌症分期、治療方式和風險評估等方面，提供病人個人化治療建議。

中醫大附醫是 Med-PaLM 2 在亞洲地區首家合作的醫學中心，院長周德陽表示，MedLM 對於藥物指引、疾病基因定序、醫療紀錄等資訊，能夠精準且快速分析，加速醫護團隊發現難治疾病的最新治療研究，提供治療規劃建議，以幫助病人。期待這項合作能帶領臺灣的智慧醫院能更精準、更安全地協助更多醫護人員與病人，邁向精準醫療3.0的新紀元。

中醫大附醫今年連續榮獲美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）的數位健康指標（DHI）評比全球智慧醫院前三強、頂級智慧醫院榮譽HIMSS戴維斯卓越獎，以及Newsweek評鑑為2023世界最佳醫院與2024最佳智慧醫院。

Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，Google Cloud 專為醫療保健產業所提供的產品與生成式 AI 解決方案，賦能醫療保健與生命科學組織能更有效率地運作，並極大化提高病患的醫療保健結果。

首次來台的醫療照護全球總監 Aashima Gupta 說，生成式 AI 可成為醫護人員寶貴的盟友減輕其工作負荷，讓他們除了能減輕認知負擔（cognitive burden），也能提升對病患的個人照護。

中醫大附醫研究副院長李光申說明，在全球生成式AI大語言模型中，Med-PaLM 2 在模型效能方面，於美國國家醫師考試中通過比率為 85％，達到專業醫師等級的傑出表現，為全球醫療 AI 模型最優異突出的領航者。

另外，在新藥研發上，中國大附醫使用 Google 獨有的AI加速器-Tensor Processing Unit (TPU) 資源，將有助於蛋白質摺疊運算和新藥開發。中醫大附醫表示，初步測試結果顯示，使用這些資源能夠縮短超過10倍相關程式的運算時間。