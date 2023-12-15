大陸11月工業增加值勝預期，零售表現及固定資產投資則遜預期。大陸國家統計局15日公布，11月份，全國規模以上工業增加值年增6.6％，比10月增加2個百分點，且優於市場預期的增長5.7％。前11個月，全國規模以上工業增加值年增4.3％。
香港信報報導，11月，大陸社會消費品零售總額人民幣（下同）4.25兆元，年增10.1％，比10月增加2.5個百分點，但低於市場預期的增長12.5％。前11個月，大陸社會消費品零售總額42.79兆元，年增7.2％。
前11個月，大陸全國固定資產投資46.08兆元，年增2.9％，與前10個月持平，略低於市場預期的增長3％。分領域看，基礎設施投資年增5.8％，製造業投資增6.3％，房地產開發投資下降9.4％。
11月，大陸全國城鎮調查失業率為5％，與10月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5％。
大陸國家統計局表示，整體來看，11月，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升走俏。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，境內需求仍顯不足，經濟回升走俏基礎仍需鞏固。
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