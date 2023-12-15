看準酸菜魚在全台持續成長的商機，築間餐飲集團今（15）日宣布將端出「最叛逆的酸菜魚」搶市！主打連湯都可以喝的「築間酸菜魚」，本月底前將一口氣開設高雄、基隆二家店；2024年預計在全台開出30家店，以街邊店、商場店型態並行，積極拓展築間酸菜魚版圖。
其中，「築間酸菜魚」全台首發店，預計本月22日插旗高雄「岡山樂購廣場」，下午5點30分開始營運，當日前50組店內用餐者，可享全品項五折優惠！
築間酸菜魚，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事及店內充滿創意、有趣及活力的設計風格貼近年輕市場，傳遞好吃、好玩的用餐體驗！
築間酸菜魚主打「湯比魚更鮮」，擁有13年火鍋湯底經驗的築間餐飲集團，攜手擁有30年上海酸菜魚料理經驗的袁師父，共同研發出一碗「連湯都可以喝的酸菜魚」，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻的口感。
「總長酸菜魚」以築間招牌湯底-柴魚昆布湯，加入遵循古法歷經兩周的自然發酵的酸菜，再搭配自製酸蘿蔔提升酸味的層次，放入朝天椒、泡椒最後再撒上青花椒增添香氣；魚片部分，採用Q彈的黑烏鱧魚，切成薄片魚起鍋前再加入鍋中，上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感。
不吃辣或是重口味的民眾，可以選擇「純愛番茄魚」、「打破砂鍋魚」、「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」、「無雙腸血旺魚」及「奧義豬肚骨煲」；除了主餐之外，菜單中加入主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。
築間餐飲集團指出，「築間酸菜魚」全台第二家分店，預計本月29日在基隆開幕營運；此外，為了符合上班族、小家庭及年輕族群的消費習慣，追求便利、快速的用餐型態，目前也正積極尋找適合的街邊店面，搶攻商圈及夜貓宵夜市場，積極推行全台大展店計畫。
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