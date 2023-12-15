大馬郵政公司（Pos Malaysia）明年1月18日將發行「巴勒斯坦獨立」特別郵票，除表達對深陷砲火的巴勒斯坦人民支持，也意寓期盼長期和平。這套郵票引起不少大馬集郵迷關注。
郵票以眾人高舉巴勒斯坦國旗的灰色人影作背景，前景為單手揮舞巴勒斯坦國旗的彩色圖樣。
這套郵票的首日封印有白鴿叼著象徵和平的橄欖枝；雙手緊握圖案的貼票卡凸顯對和平的堅定承諾，背景為巴勒斯坦傳統頭巾。
馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）社群媒體平台臉書（Facebook）貼文說，馬來西亞郵政總局曾於1978年與1982年推出巴勒斯坦特別郵票，如今在40年之後再推出「巴勒斯坦獨立」（Palestin Merdeka）特別郵票，再度表達對巴勒斯坦團結精神的支持。
法米指出，這次推出的特別郵票不僅具有象徵意義，也傳遞馬來西亞和人民始終支持巴勒斯坦人民爭取獨立的強烈訊息。巴勒斯坦必將獲得自由。
馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界範圍內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。
馬來西亞外交部在以巴衝突以來，多次重申維護並支持巴勒斯坦的態度。外交部7日最新聲明再譴責以色列在停火協議結束後恢復攻擊加薩地區暴行，侵犯巴勒斯坦人民的基本人權，危及和平解決當前危機的努力。（編輯：馮昭）1121215
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