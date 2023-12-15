台勝科（3532）15日盤中大漲逾9％，成交量放大逾萬張，交投熱絡。

法人分析，半導體的庫存調整進入尾聲、終端消費市場需求亦回溫，加上在AI、高效能運算等應用需求的持續推升，矽晶圓產業月營運也撥雲見日，台勝科11月營收數字呈現月成長。

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