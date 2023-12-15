和大集團旗下 高鋒工業目前訂單主要來自大陸，土耳其及墨西哥等市場發，在手訂單近3億元，訂單能見度看到明年2月，明年將持續開發土耳其及墨西哥等新興市場客源。
高鋒第三季憑藉匯兌收益、關係企業和大發放現金股息等業外收益的挹注，第三季EPS倍增至0.68元，前三季EPS達0.91元，勝過去年度EPS為0.46元，單季與累計獲利均近五年同期新高。
高鋒11月合併營收1.63億元，年增1.57％；前11月合併營收18.56億元，年減幅縮減為2.55％。高鋒主管表示，儘管最近新台幣匯率轉貶為升，恐需認列未實現匯兌損失，但依目前接單及出貨來看，第四季每月平均生產、出貨超過1.6億元的損益平衡點，第四季本業及全年仍可獲利。
法人預估，高鋒今年營收可望與去年持平，明年營收至少維持今年水準或略增，今年EPS有機會突破1元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：