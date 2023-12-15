和大集團旗下 高鋒工業目前訂單主要來自大陸，土耳其及墨西哥等市場發，在手訂單近3億元，訂單能見度看到明年2月，明年將持續開發土耳其及墨西哥等新興市場客源。

高鋒第三季憑藉匯兌收益、關係企業和大發放現金股息等業外收益的挹注，第三季EPS倍增至0.68元，前三季EPS達0.91元，勝過去年度EPS為0.46元，單季與累計獲利均近五年同期新高。

高鋒11月合併營收1.63億元，年增1.57％；前11月合併營收18.56億元，年減幅縮減為2.55％。高鋒主管表示，儘管最近新台幣匯率轉貶為升，恐需認列未實現匯兌損失，但依目前接單及出貨來看，第四季每月平均生產、出貨超過1.6億元的損益平衡點，第四季本業及全年仍可獲利。

法人預估，高鋒今年營收可望與去年持平，明年營收至少維持今年水準或略增，今年EPS有機會突破1元。

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