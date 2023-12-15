大陸國家統計局15日公布11月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。外媒根據統計局公布的數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減0.2％，為7個月最大跌幅，月減0.3％，為連續五個月下跌。

路透測算，11月大陸70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有9個，10月有11個。持平的2個，10月有3個。下跌的有59個，10月有56個。

大陸國家統計局城市司高級統計師指出，11月，70個大中城市商品住宅交易規模上升，銷售價格按月整體延續跌勢、按年有漲有跌。

按年比較，11月，大陸一線城市新建商品住宅銷售價格年增0.3％，漲幅比10月回落0.1個百分點。其中，北京和上海分別漲1.9％和4.7％，廣州和深圳則分別跌2.4％和3.1％。大陸二線城市新建商品住宅銷售價格年增0.2％，漲幅比10月回落0.1個百分點。大陸三線城市新建商品住宅銷售價格年減1.6％，跌幅比10月擴大0.1個百分點。

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