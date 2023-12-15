美國聯準會鴿派言論激勵全球股市大漲，台股今天創17743點今年新高。今年以來台股最熱門投資標的就是高股息ETF，規模超過7500億，佔整體台股ETF超過一半。證交所最新定期定額統計出爐，11月交易戶數增加最多的前5名，有4檔都是高股息ETF，不意外就是高股息「4大天王」：0056、00929、00919、00878。(見下表)
證交所昨日公告11月定期定額交易戶數統計，11月台股強力反彈1432點，存股族持續增加定期定額投入，ETF前20名定期定額交易戶數近4個月大增14.2萬戶、成長逾16%，反觀個股方面，僅增加7千多人、增幅2.4%。
0056元大高股息上月來到21.35萬人，大增8534人居冠；而0050元大台灣50為21.46萬人，漸少701人。0056存股族人數已逐漸逼近0050。
若觀察定期定額人數成長幅度，則以00929復華台灣科技優息上月增加4922人、增幅14.75%最高。其次為00919群益台灣精選高息增加3677人、增幅13.07%。
值得注意的是，00850元大台灣ESG永續，為市值型、並非高股息ETF，上月異軍突起增加2129人排名第5、增幅10.99%則高居第3。
00929下周二除息，連續6個月配息0.11元，經理人許忠成表示，00929配息採平滑化策略，透過篩選聚焦優質高息電子股，並剔除高波動、現金股利變異係數過高之個股，一改過去投資人對電子股波動度大的印象，達到跟漲抗跌、兼顧報酬及股息表現，每月配息更有助投資人資金運用，適合做為台股中長線投資工具。
00919下周一除息，經理人謝明志表示，高股息ETF吸引資金，除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一。美國聯準會轉向鴿派、美債殖利率走跌，加上選舉與作夢行情，資金動能提升，此外，企業獲利翻正、GDP增速上揚，基本面具支撐，強勢股、低基期正向輪動，盤勢熱度有望延續。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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