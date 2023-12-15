【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17659.60點，漲6.49點；總計470家漲、467家跌、110家持平；委買39558711張、委賣25423405張；總成交值3247.08億元。

#集中市場 #台北 #指數 #成交值 #加權指數