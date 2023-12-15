【時報記者任珮云台北報導】12/13美聯準會(Fed)公布FOMC會議結果，決議維持基準利率在5.25%至5.5%不變，這是Fed自7月將利率升至22年高點以來，一連3次會議維持利率不變，並首度明確表示急進升息的行動已經結束，點陣圖中更顯示，預測明年會有3次各1碼(0.25個百分點)的降息，FOMC在聲明中說「在確定任何額外的政策緊縮到何種程度才合適時」，官員加了「任何」（any）一詞，增添轉鴿的氛圍，FOMC看好美國經濟實現軟著陸，而非陷入衰退，受此激勵，美國股債漲聲四起，道瓊工業指數更飛越37,000點大關，收盤創下歷史新高。在台股方面，野村投信表示，資金回流再加上農曆年底前法人、集團作帳行情延續，正面看待台股的元月行情。

AI與IoT為半導體成長最大浪潮，AI相關半導體為2023~2027年複合成長率21.7%，為各應用領域中成長率最高，2024年產值640億美元，佔半導體產值比重約10%。2024年庫存修正完後，半導體產值可望復甦成長，產值回到6,240億美元，年成長率16.8%，晶圓代工也因下游客戶庫存調整，2023年出貨量年增-14.6%，整體產值衰退9.6%。2024年客戶恢復正常下單，出貨量可望成長14.7%，產值年成長11.6%，走過2023年谷底，2024庫存重新回補，半導體行情有望延續到2024年，有望成為台股多頭領頭羊，獲利表現更值得期待。

在伺服器方面，隨著LLM training與企業AI應用需求的帶動下，AI伺服器的增長動能將維持強勁，加上CSP庫存調整已告一段落，預期新需求也將帶動伺服器市場的復甦。輝達AI伺服器出貨預計將在2024年成長逾150%，由於AI伺服器的CCL用量約為一般伺服器的8倍左右，CCL用量還會進一步提升，包含既有高階的一般伺服器與PC/筆電，未來AI PC也需升級CCL至超低耗損。預期AI伺服器用的CCL出貨可望顯著貢獻，扮演供應鏈要角的台廠，未來營收、利潤與股價表現可期。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，在今年發光發熱的AI題材，2024年仍將是市場注目的熱點，台股電子產業因為在供應鏈中扮演要角，台股在未來幾年將搭上AI題材，有機會迎來科技領航、產業升級的新世紀到來，是長線投資主流產業的好時機，不侷限投資人最熟悉的AI概念股，在2024年可望雨露均霑，成為邊緣AI劃時代新產品，消費終端應用百花齊放，建議布局大趨勢明確且可受益於產品升級所帶來獲利率跳升的相關族群，如：AI Server、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股，傳產則以重電、綠能等相關類股為布局標的。此外，2024年應可看到新應用的需求增加，比如，現代人想用手機傳簡訊或是連接網路，都必須透過基地台連接衛星才能做到，但因為地理及建置成本限制，諸如山區、飛機或是海上就是通訊盲點，不過最近很夯的「低軌衛星」就是解法之一，SpaceX旗下公司Starlink在10月推出的「Direct to Cell」衛星通訊服務，訊號可直接連接低軌衛星，如此便無需基地台，預計2024年提供服務，先以頻寬較低的簡訊服務為主，待衛星數量增加後就能進行通話與網路傳輸等服務。事實上這個技術的想像空間非常大，基本上任何可連接手機的新技術都是非常大的市場，去年華為及蘋果的新手機就已首度支援衛星通訊，這是一個可預見的趨勢，未來若是再應用到自駕車、物聯網，可期待全球網路無疆界的時代就會來臨，燃起2024年台股多頭行情新契機。

展望2024年，謝文雄表示，台股12月後大盤雖然漲勢趨緩，在獲利了結賣壓過後，最近外資又回頭加碼台股，內資也順勢而為，整體而言，謝文雄表示，產業及個股表現上呈現輪動、人人有機會的狀況，2024年高成長性的產業，除了AI、電力改革等長線趨勢股之外，其他落後補漲以及新科技等題材類股，舉凡低軌衛星、網通Wifi7、邊緣AI、矽光子等，則更受市場青睞，表現也相對亮眼，此外，庫存落底加上終端電子需求復甦，半導體的狀況都不會太差，只要投資掌握住趨勢，主流類股終將勝出。值此AI持續發展之際，布局與其緊密關聯的科技股有望搭上順風車，建議投資人單筆，加上定期定額投資長期投資，更能拉高整體投資勝率，可望受惠於趨勢轉變帶來可觀投資機會。