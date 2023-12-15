土耳其總統艾爾段今天警告，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的衝突「對區域和全球都造成負面後果」，美國負有確保雙方停火的「歷史責任」。
法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與美國總統拜登通了電話，這是自哈瑪斯10月7日突襲以色列以來兩人首次對談。
以色列官員表示，哈瑪斯武裝分子當時從加薩（Gaza）越過邊境闖入以色列，殺害約1200人，當中絕大多數為平民。加薩衛生當局則稱，以色列為了消滅哈瑪斯，在加薩發動報復性攻擊，奪走超過1萬8700條人命，其中以女性和兒童為大宗。
艾爾段與拜登通話結束後，土耳其總統府透過聲明表示：「艾爾段總統闡明，以色列的攻擊加劇並延長，可能會對區域和全球造成負面影響。」
聲明補充道：「美國收回對以色列的無條件支持，可確保（以哈）迅速停火。」
在穆斯林世界中，艾爾段一直是最大力批評以色列對加薩所採取軍事手段的領袖之一。他將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱為「加薩屠夫」，並稱以色列是「恐怖國家」。
艾爾段在電話中說：「美國負有確保這個地區盡快永久停火的歷史責任。」
美國白宮則在聲明中表示：「拜登重申他對以色列自衛權的支持。」但聲明也提到，兩名領袖討論了增加對加薩人道援助及保護平民的行動，以及為巴勒斯坦人民尋求政治前景的必要性。
向來大力支持以色列的拜登本月12日表達他迄今為止最強烈的批評，警告以色列可能因「無差別轟炸」失去全球支持。
以色列國防部長先前告訴美國高層官員，戰爭可能還要再打數月；白宮今天稍早表示，希望戰爭「盡快」結束。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1121215
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