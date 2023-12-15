【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會（Fed）宣布升息週期告終，並暗示明年可能降息三次，法人認為，即將開始的降息循環將成為新興市場債的最大利多，同時，資金回流的狀況也開始出現，預期新興市場債將因此受益，適合長期投資人進場布局。

根據Bloomberg統計，截至12月14日為止，新興市場美元債指數今年以來的漲幅已經達到10.61%，新興市場企業債指數也有6.86%的漲幅。

先機新興市場債券基金產品經理洪聖雄表示，從升息周期啟動開始，新興市場債一直受到其他地方利率較高的影響，普遍觀點是，已開發市場和新興市場的利率目前處於峰值，在聯準會暗示2024即將降息後，將對新興市場有利。事實上，我們已經開始看到，在新興市場債的資產類別上，投資者試圖最大化回報和收益率的情緒轉變。

洪聖雄認為，大多數新興市場國家預計在2024年底前達到目標通膨率，與已開發市場一樣，市場普遍認為新興市場央行也已達到高峰利率。此外，新興市場的升息週期早於已開發市場，這意味著新興市場央行正坐擁實際正利率的重要緩衝，這可能有助於放鬆貨幣政策並支持經濟。雖然我們預計新興市場的成長在進入新的一年時會有所放緩，但就成長差異而言，我們預期新興市場將持續恢復比已開發市場更強勁的成長。

洪聖雄指出，2024年新興市場債將受益於資金流入，因2024年新興市場的基本面改善，市場投資情緒改轉樂觀，我們確實預期投資者將在2024年重返該資產類別，我們也做出了相應的定位。從違約率層面來看，我們也預期2024年違約率將顯著改善，主因是，雖然中國一直在努力應對成長疲軟和房地產泡沫破滅的問題，但這些因素總體上並未對新興市場產生太大影響。此外，我們認為中國市場和情緒已經觸底，因此預計隨著時間的推移，中國市場和情緒會有所改善，因為貨幣和財政政策表明中國政府越來越願意在以下方面支持經濟的成長。