【時報-台北電】季底、年底出貨效應帶動，貨櫃海運價今(15)日起漲，抵銷Q4傳統淡季因素。台股貨櫃三雄價量俱揚，大哥長榮(2603)今開高蹬上年線，陽明(2609)、萬海(2615)齊力拉抬上市航運指數。截至發稿，上市航運升1.63%，類股漲幅居前。

長榮、陽明今量大上漲，直到午盤成交量，雙雙突破3.5萬張，漲幅也超過3%；萬海則奮力站回50元關口。

揭露船商各航線最新報價，以統一規格每40呎櫃來說，美西線運價上漲約400美元，來到1800~2000美元，美東線每40呎櫃運價上漲約600美元，升至2900~3000美元，歐洲線也順勢喊漲，調升約400美元至1800~2000美元。

海運主要貿易幹道短時間痛點難醫，巴拿馬運河嚴重乾旱，蘇伊士運河又有安全疑慮，船商只能急生對策，如改道、轉空運，或是砸大錢買快速通行證等。

歐美耶誕節後，馬上又到亞洲地區的農曆年節，預期出貨量只增不減，據傳已有船商擬於明年元旦起再喊漲一波。此外，今下午將公布最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)，可多加留意。(編輯：廖小蕎)