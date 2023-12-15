【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好旗艦天璣9300動能十足，加上長線聯發科還具有Google、蘋果等想像題材，故將聯發科目標價由755元一舉調升至1110元，評等調升到優於大盤。

亞系外資表示，根據最新供應鏈調查，聯發科旗艦款單晶片天璣9300出貨遠優於預期，看好明年在vivo和OPPO新機帶動下，天璣9300的出貨量將達到1200~1300萬顆，加上紅米後續的助陣，天璣9200的出貨量也可望將達到800~900萬顆，整體旗艦款將上看2000萬顆。現階段將聯發科目標價由755元一舉調升至1110元，另外，也調升今、明兩年每股獲利預期2%、10%。

亞系外資表示，目前市場關注Google TPU處理器後續，海通證券說明，雖然市場仍預計TPU項目最終仍會落入博通(Broadcom)手中，但近期調查顯示，聯發科領先同業，已著手針對2025年CoWoS的研擬計畫。因此，預估2025年對聯發科的營收貢獻將達10億美元，至2027年將達50億美元，儘管該產品毛利率較低，但對聯發科來說具有象徵意義。

除google外，亞系外資表示，市場傳出聯發科WiFi 7可能會在明年獲得多家國際OEM廠商的青睞，根據供應鏈調查，聯發科很可能進入iPad的WiFi 6供應鏈，讓聯發科正式擠進蘋果供應鏈。