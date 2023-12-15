【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)明年1月內銷盤價，全面上漲每公噸500~700元，漲幅符合預期，明年第1季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立。周五鋼鐵股衝鋒，鋼鐵類指大漲近4%，衝上5個月高點，多檔個股高鎖漲停價，如新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、佳大(2033)、燁輝(2023)等集體上攻。不過法人仍評估，隨短期生產高峰過去，明年2月盤價再次轉成平盤或微漲的機率不低，且成本推升使利差仍處於歷史中間偏低的水準。中鋼集團下周將舉行法說會，將說明2024年更實際市況分析。

中鋼明年1月內銷月盤價，六種主要大宗鋼品中，熱軋鋼板、冷軋及電碰鋼捲價格全面每公噸調漲500元，其他鋼品中熱軋鋼板及熱浸鍍鋅鋼捲則依品項的不同，每公噸上漲500~700元不等，價格走勢符合預期。

周五鋼鐵股衝鋒，鋼鐵類指大漲近4%，衝上5個月高點，多檔個股高鎖漲停價，如新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、佳大(2033)、燁輝(2023)等集體上攻，龍頭股中鋼漲幅也超過3%，官田鋼(2017)、春雨(2012)、第一銅(2009)、春源(2010)、長榮鋼(2211)等也漲逾半根漲停，族群大漲迎接明年春燕。

受到鐵礦砂及煤的價格上漲，且BDI指數上升帶動的原料成本增加，順利推升中鋼月盤價以上漲開出。鐵礦砂價格因大陸粗鋼產量偏高，且保交樓政策預期可帶來一定的鋼鐵需求，支撐鐵礦砂價格上漲。雖然日前大陸央行重申房住不炒政策，有短暫使鐵礦砂價格受壓，但目前看來影響有限。雖然上游原料價格偏強，可為鋼材價格帶來支撐，不過要注意大陸鋼鐵生產量偏高，主要是為了支撐就業人口及GDP，鋼鐵業的利差相對過往仍然處於中間偏低水準。

中鋼喊出明年第1季鋼鐵市場價升量穩的發展態勢確立，明年第二季不受工作天數影響，樂觀鋼廠更看好景氣可看到明年第2季，甚至戰爭進入尾聲，戰爭以及疫後經濟重建題材，都帶來明年強勁鋼鐵需求，不過法人仍評估，雖然明年1月盤價如預期以上漲開出，但隨短期生產高峰過去，明年2月盤價恐再次轉成平盤或微漲的機率不低。