【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】日媒報導，根據來自供應鏈的消息，蘋果iPad平板電腦將於2024年引進OLED面板，但蘋果推出可折疊式產品的計畫還有變化，何時發布仍不得而知。
iPhone手機早已採用顯示技術更卓越的OLED面板。目前MacBook Pro和12.9吋iPad Pro採用Mini LED螢幕，但很快就會改而採用OLED面板。
根據《日經亞洲》報導，蘋果計畫在2024年發表OLED版iPad，並於2025年推出OLED版MacBook，而且也在研究一款可折疊式裝置。但兩位知情人士表示，就發布如「iPad Fold」這類可折疊式產品，蘋果「沒有具體的時間表」。
某OLED與LCD面板廠高層表示，由於越來越多中小型產品改而採用OLED螢幕，LCD製造商正受到嚴重排擠。華為、聯想等等，他們都非常積極地在其平板電腦中引進OLED螢幕。隨著蘋果iPad擬在明年採用OLED螢幕，我們可以想像LCD製造商未來的日子將更加艱難。
分析指出，OLED日益普及的受惠族群包括已經砸下巨資深耕這項技術的三星顯示器、樂金顯示器和中國京東方等公司。而台灣的友達和群創以及日本的JDI和夏普，可能面臨更大的挑戰。
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