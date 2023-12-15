【時報記者王逸芯台北報導】vivo今(15)日在台推出全新X100旗艦系列，為聯發科(2454)天璣9300首發噱頭十足，vivo台灣總經理陳怡婷受訪時表示，預計明年台灣市場可能會和今年持平，目前仍有不確定因素。整體來說，vivo在2024年在台灣市場要再成長20~25%的銷售量，銷售額的成長會更多、朝3倍靠攏。

陳怡婷表示，對於vivo來說，經營台灣市場更在意的是消費者體驗，對於究竟在排名第三名、或第四名其實意義不大，vivo會把重心擺在消費者、合作夥伴等等。以vivo來說，2023年成長非常多的是V系列，後續vivo對於低價4G智慧機的策略就是讓它維持住，要拚增長的就是5G產品這一塊，明年第二季還有新的V系列推出，藉由各個產品組合去帶動訂下的成長目標。

談到台灣市場，陳怡婷談到，觀察台灣手機市場最近一個多月以來需求表現，由於電信業者的併購，有看到一點點的希望和機會，預計明年台灣市場可能會和今年持平，不過她強調，智慧型手機還有很多不確定因素，就連蘋果iPhone今年降溫的速度都比以往快。

陳怡婷強調，vivo對於本身的成長非常有信心，vivo看好本次X100旗艦系列會比上一代X90銷量會再成長1.6倍。整體來說，2024年要再成長20~25%的銷售量，消費額的成長會更多，有機會3倍靠攏，她更大方分享，vivo目前的產品ASP僅次於三星。

產品組合上，陳怡婷表示，高中低階機種的占比上，vivo明年應該改變有限，預計中高階產品會有成長，主要是因為當前的電信業整併，故可能會有小幅度成長。