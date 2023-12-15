智慧顯示技術推陳出新，啟雲科技舉辦「智慧3D裸視AR互動機器人產品發表會」，展示智慧顯示跨域創新研發成果：3D Picbot。啟雲科技結盟友達光電集團旗下創利空間Space4M之創新特規 Mini LED 顯示技術，首創將過去只能固定於建築高牆上、單向播放影像的巨型LED看板，設計研發為一款「可移動、可互動、可組合」的模組化商用機台產品。

再透過專利AI演算法加值3D數位內容及提供AR互動體驗，突破大型裸視3D成本高昂、建置不易等缺點。這款全球第一台「近場式3D互動」體驗裝置，將導入六福村主題遊樂園，搭配遊樂園內四大主題村的慶典主題活動設計數位內容，如六福村吉祥物或非洲部落動物主題，提供遊客身臨其境的沉浸式體驗。目前在園區也還有一台「Picbot-AR互動拍照機器人」，充分展現智慧顯示育樂跨域創新成果。

啟雲科技董事長丘立全表示，顯示面板發展蓬勃，但育樂產業未有顯著應用，最新型態戶外裸視3D廣告看板，能見度高、已然成為品牌展演創意的新抬頭媒體通路。「3D Picbot」採可移動式機台呈現，再搭載啟雲科技專利AI編譯雲平台演算法加值，可調整不同比例的動畫內容，搭配不同規格的螢幕及最佳觀賞角度，因應各類場域擺設位置，突破巨型裸視3D戶外廣告製作成本高昂、建置不易等缺點。「可互動性」為「3D Picbot」另外一個最大的亮點，觀賞者站在機台前可透過AI辨識與裸視3D內容互動，亦可自由入鏡成為裸視3D內容的角色之一，達用戶內容共創(UCG)之多元性並創造更多娛樂性與話題性。

友達光電智慧零售事業群總經理楊本豫指出，友達光電及創利空間很榮幸能透過經濟部產發署促成，與六福村和啟雲科技共同攜跨領域合作。這項創新解決方案將有助於樂園、零售等領域，更容易地應用高階顯示硬體和裸視3D視覺技術，為產業帶來深遠的影響。