【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日圓暫時停止升值，以及晶片類股走揚之下，日經15日出現反彈。早盤結束時，日經暫收33,080.37點，上漲394.12點或1.21%，周線目前上漲2.37%。東證收2,338.99點，也漲17.64點或0.76%，周線漲0.88%左右。

分析師認為，對於股票投資者來說，還是會留心匯率市場的變化。從技術面觀察，25日移動平均線約在33,130附近，是日經先要突破的關卡。就算日圓日後續貶，短期來說大概也無法激勵日經一次就站上這個關卡。

亞洲匯市15日盤中，日圓兌一美元在141.80至142.47之間游移，前一個交易日，日圓曾升至4個半月新高140.95位置。日圓暫停升值，汽車族群齊賀，像是豐田上漲1.4%，日產大漲2.8%，速霸陸更是飆升4.1%。

其它股價亮眼的類股還有半導體，例如東京威力科創大漲2.9%，愛德萬測試狂飆5%，信越化學更是暴漲7%。不過，金融族群卻表現不佳，其中銀行指數一度跌0.61%，保險公司也跌1.23%。

需求疲弱加上售價受限，日本12月PMI（採購經理人指數）的製造業指數已連續7個月都處於萎靡不堪的狀況，只有47.7。不過，服務業表現尚可出現小幅成長，指數達52。