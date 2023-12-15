【時報記者張漢綺台北報導】澤米(6742)前11月合併營收為5.04億元，年減42.71%，澤米董事長何昆年表示，在半導體及元宇宙兩大產業客戶成長下，明年營收有望較今年兩位數成長，法人預估，澤米明年營收可望成長15%到20%，今天盤中股價止跌反彈強攻漲停板。
受到消費性電子產品需求放緩影響，澤米今年前3季稅後盈餘3704萬元，年減81.06%，每股盈餘為0.57元，累計前11月合併營收為5.04億元，年減42.71%。
今年半導體相關產品佔澤米營收比重約32%到33%，元宇宙佔比約38%到40%，精密光學佔比約30%；目前車用產品佔澤米整體營收比重約30%左右，隨著環境光感測、元宇宙及車載產品需求持續增加，澤米預期未來佔比將持續向上。
何昆年指出，在半導體及元宇宙兩大產業客戶成長下，明年有望較今年兩位數成長，明年半導體相關產品佔比可望達40%，元宇宙相關佔比約35%，精密光學佔比約25%。
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