【時報記者王逸芯台北報導】矽力*-KY(6415)儘管第四季接近年末，市場回溫有限，且客戶仍偏向保守，需提列庫存損失恐延續明年上半年，但矽力*-KY最壞時期將過，加上新產品效益發酵，2024年業績可望延續成長趨勢。

由於消費性電子回溫有限，加上客戶對市場信心度低，時序接近年底，針對電源管理IC拉貨力道全面縮手，矽力*-KY目前訂單能見度低，且大都以急單為主，預計會持續一段時間。各產品方面，消費性調整比較早，會比較早回溫，工業類伺服器則還在調整。NB/PC的急單拉貨結束，第四季出貨恐會下滑。手機則受惠新的大陸手機發表，預期需求有機會持續半年。車用市場方面，大陸中低端EV汽車市場清庫存中，不過，未來大陸電動車市場需求仍有相當成長空間。

展望2024年，矽力*-KY成長動能來自新能源、電動車、伺服器和高速運算。2023年若不計庫存損失，矽力*-KY毛利率可望持穩在50%左右，目前來看，通訊和消費等產品是有價格壓力，不過矽力*-KY透過新產品比重提高，使毛利率持穩。預期明年上半年毛利率也有機會持穩在50%附近。矽力*-KY長期在工業、車用、高速運算驅動下，加上轉進12吋晶圓和第三代、第四代製程轉進，明年下半年新產品應可驅動毛利率向上。