【時報-台北電】美股昨夜飆高，台股今日亦續由多頭掌旗，盤初在台積電(2330)持穩高檔，輔以鋼鐵人聯盟航海王驃悍走高下，大盤指數一度攻上17743.54點，台幣匯率也持續走升，惟英業達(2356)連拉2根漲停後，今日噴逾28萬張大量回落，影響昨日人氣王矽統(2363)隨之帶量重挫逾7%，拖累威盛(2388)、智原(3035)、世芯-KY(3661)等大型電子權值股也紛紛走弱，大盤漲點持續緩減，17700關得而復失，惟盤面各大類股仍暫維持漲多跌少的偏多局勢。其中，電器電纜族群在龍頭股華新(1605)爆量強漲近半根漲停支撐下，類指強彈約2.5%，站回5日線上，穩座類股漲幅后位。

華新(1605)日前挾「台電強韌電網計畫」題材，股價掀起一波漲勢，但衝關40元未果後，開始向下整理近3周、期間最低探至36.45元，所幸下方5日線有撐，加上昨獲三大法人聯手回補1429張，激勵今日股價一度強彈至39.2元、漲幅約5.6%，近午成交量更已爆衝至近7萬大張，帶動華榮(1608)跟漲逾2%，中電(1611)、榮星(1617)、燦星網(4930)、大亞(1609)等也聯袂小漲。

華新11月營收145.79億元，年增0.94％，改寫同期第三高；前11月營收1763.23億元，年幅6.91％，刷新同期高，法人預期，在台電強韌計畫的需求下，線纜業務持續釋放，預計第四季的表現將優於第三季，今年營收有望突破1900億元寫新頁。以籌碼面觀察，12月以來外資賣超5萬8624張、投信小買18張、自營商賣超976張，合計三大法人賣超5萬9582張。(編輯：李慧蘭)