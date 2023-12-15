中鋼（2002）宣布明年1月及第一季盤價，多數品項每噸調漲500元起，並透露全球鋼鐵產業歷經一年半谷底盤旋調整，谷底已過，明年第一季價升量穩態勢確立，受此消息激勵，上市鋼鐵股今天飆漲逾4％，盤中有12檔亮燈漲停。
鋼鐵股歷經營運谷底後，如今迎來鹹魚翻身的契機，龍頭股中鋼今天放量大漲，至 上午近11點時，成交量放已放大至5萬張以上，超過昨天的42,349張，此外，中鴻、新鋼、新光鋼、聚享、彰源、威至、燁興、燁輝、運錩、海光、佳大及長榮鋼等，盤中都強攻漲停。
上市鋼鐵類股指數今天大漲超過4％，指數愈盤愈高， 上午成交2個小時，成交值已放大至116億元，比昨天的39.15億元放大近2倍，成交值比重放大至約5.25％，較昨天的僅1.01％大幅攀升。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：