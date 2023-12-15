中鋼（2002）宣布明年1月及第一季盤價，多數品項每噸調漲500元起，並透露全球鋼鐵產業歷經一年半谷底盤旋調整，谷底已過，明年第一季價升量穩態勢確立，受此消息激勵，上市鋼鐵股今天飆漲逾4％，盤中有12檔亮燈漲停。

鋼鐵股歷經營運谷底後，如今迎來鹹魚翻身的契機，龍頭股中鋼今天放量大漲，至 上午近11點時，成交量放已放大至5萬張以上，超過昨天的42,349張，此外，中鴻、新鋼、新光鋼、聚享、彰源、威至、燁興、燁輝、運錩、海光、佳大及長榮鋼等，盤中都強攻漲停。

上市鋼鐵類股指數今天大漲超過4％，指數愈盤愈高， 上午成交2個小時，成交值已放大至116億元，比昨天的39.15億元放大近2倍，成交值比重放大至約5.25％，較昨天的僅1.01％大幅攀升。