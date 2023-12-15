在日本訪問的英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）14日表示，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太地區域並訪問日本，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同演練。
香港經濟日報報導，夏普斯14日到訪橫須賀海軍基地，指出相關部署是傳達強勁的嚇阻訊息，又形容日本是英國在亞洲最密切的安全事務夥伴，安排航母打擊群到訪，有助於強化雙邊軍事與外交連繫。外界預期，英國將派出「威爾斯親王號」航空母艦，執行印太地區的部署行動，按慣例將搭載F-35B「閃電」多用途戰機。
夏普斯也在英國媒體上撰文，點名中國和俄羅斯構成威脅，指出英國聯同日本和義大利簽署、共同研製先進隱形戰機的協議，將鞏固印太與歐洲的集體安全。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：