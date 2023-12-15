在日本訪問的英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）14日表示，英國航空母艦打擊群將於2025年重返印太地區域並訪問日本，與日本自衛隊及其他區域夥伴一同演練。

香港經濟日報報導，夏普斯14日到訪橫須賀海軍基地，指出相關部署是傳達強勁的嚇阻訊息，又形容日本是英國在亞洲最密切的安全事務夥伴，安排航母打擊群到訪，有助於強化雙邊軍事與外交連繫。外界預期，英國將派出「威爾斯親王號」航空母艦，執行印太地區的部署行動，按慣例將搭載F-35B「閃電」多用途戰機。

夏普斯也在英國媒體上撰文，點名中國和俄羅斯構成威脅，指出英國聯同日本和義大利簽署、共同研製先進隱形戰機的協議，將鞏固印太與歐洲的集體安全。

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