考量近年無踏板鍊條的幼童滑步車正夯，為保障幼童健康安全，行政院消保處採樣15件市售滑步車辦理品質檢測及標示查核，並於15日發布結果，發現品質檢測全數皆合格；標示查核則有六件不合格，已請主管機關依法要求業者改善。

為維護消費者權益，消保處與經濟部標準局於今年5至6月赴新北、台北等地玩具店、體育用品、婦嬰用品等實體店面及電商平台隨機購樣15件商品，標準局委託財團法人台灣商品檢測驗證中心依據國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」及其系列標準進行品質項目檢測，另就相關標示（包括商品標示、商品檢驗標識及國家標準中文標示等）進行查核。

消保處說明，結果發現品質檢測全數皆合格；標示查核則有六件不合格，違規廠牌包含solex、優貝Royal-Baby、BTWIN、義大利chicco、Dirty Lit-tle Riders、德國classic world客來喜經典木玩。

消保處進一步說明，品質檢測部分，化學性測試包含重金屬、塑化劑、甲醯胺等含量，以及物理性測試和電驅動性測試均合格。

至於標示查核部分，商品檢驗標識計三件不合格，包括無商品檢驗標識及查無報驗紀錄；另中文標示計四件不合格，包括內外包裝標示適用年齡不一致、外包裝兩處標示適用年齡不一致及完全未標示。

關於中文標示不符規定部分，消保處說，前經濟部中部辦公室（現業務由標準局承接）已請地方主管機關要求業者改善完畢，行政院消費者保護委員會第84次會議決議請標準局加強滑步車源頭管理、後市場稽查及標示規定，尤其是「適用年齡」之標示，產品包裝及實體滑步車要一致，列入重點查核項目；並請標準局研議滑步車的使用必須加註如「由成人陪同」以及「注意路面狀況」等警語。

消保處提醒家長選購及使幼童騎乘滑步車時，應特別注意滑步車為騎乘玩具，為應施檢驗商品，家長購買時應注意選購商品有無貼附「商品檢驗標識」，並應依中文標示內容，選擇適合幼童年齡使用的滑步車；另滑步車無剎車功能，主要是靠幼童雙腳剎車，使用時應讓幼童穿戴防護裝備，且於非交通道路上使用，以保障幼童騎乘安全。