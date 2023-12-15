美國財長葉倫（Janet Yellen）14日表示，美國會透過持續溝通與中國保持密切接觸，並重申華府並非要與中國脫鉤，又指計畫2024年再次訪問中國，與中方針對氣候轉變及金融市場事務達成加強合作的共識。
香港01報導，葉倫14日在華盛頓的美中貿易全國委員會上表示，美中會繼續深化雙方各領域合作並改善溝通，但同時美國會繼續推進對中國的出口管制及投資限制。
葉倫表示，尋求解決所有分歧和衝突的想法並不現實，華府目標是讓美中的溝通具有彈性，以便在出現分歧和衝突時，防止誤解導致衝突升級造成傷害。葉倫重申，美國並非要與中國脫鉤，又指計畫2024年再次訪問中國。
葉倫指出，會繼續施壓，要求中方說明如何應對地方政府債務和房市問題等挑戰，以及在外匯和非市場做法上提高透明度。
葉倫2023年7月進行任內首次訪問中國行程，葉倫11月在美國舊金山和中國國務院副總理何立峰會面後提及，已獲邀2024年再度訪問中國。
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