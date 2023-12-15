行政院會14日拍板，2032年要達到百萬戶社宅目標，遭質疑與民進黨2024總統參選人賴清德政見一致。行政院長陳建仁15日強調，落實居住正義一向是政府很重要施政目標，到目前為止，中央蓋的社宅已經超過地方政府所蓋的社宅，所以未來也會往這個方向來繼續努力。
陳揆15日視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，媒體問及內政部次長花敬群稱沒有看到地方積極推動社宅，是覺得哪些縣市不夠努力嗎？另外，推出百萬社宅目標被指跟賴清德政見一樣，請問院長看法？
陳揆對此表示，落實居住正義一向是政府很重要施政目標，無論是總統蔡英文、賴清德和行政院都努力地朝這個方向來努力。在過去的這一段時間，我們積極推動相關社宅的建設，社宅建設在2021年的時候就推動了，由中央主導、地方配合的方式來精進，發現社宅大量增加。
陳揆說，到目前為止，中央蓋的社宅已經超過地方政府所蓋的社宅，所以未來也會往這個方向來繼續努力，使得全民大家都有好的社會住宅來使用。
陳揆說，為了要繼續擴大這個很有感的好政績，會持續往這個方向來努力，目標就是在2032年的時候，能夠達到100萬戶的社宅，讓大家都能夠住得舒適、住得安心。
陳揆說，更重要的、要在這裡跟大家報告的就是，這個社宅的興建以及落實居住正義，需要中央跟地方大家一起努力，當我們一起努力的時候，就能夠使社宅的數量達到我們預定的目標。
陳揆舉例，像最近蔡總統八年20萬戶的目標已經快要達成，希望真的在2032年的時候，達成100萬戶，這樣就可以讓台灣的民眾享受舒適安心，而且安全的社宅，讓大家都能夠安居樂業。
按內政部規畫，未來各縣市辦理「區段徵收」及「市地重劃」等大面積整體開發時，六都應留設5％、其餘縣市應留設3％，作為社宅用地或社會福利設施用地，並可讓售中央以填補土開財源。此外，都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）的「容積獎勵」及「增額容積」項目，也須優先納入提供社宅，拓展社宅多元取得。其中，都更容積獎勵須優先以興建社宅替代「價金回饋」。
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