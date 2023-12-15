人民幣兌美元中間價15日報7.0957元，升值133個基本點。上一交易日中間價7.1090元，上一交易日官方收盤價7.1301元，上日夜盤收報7.1099元。
香港信報報導，中國人民銀行15日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖政府債券發行繳款等短期因素的影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，15日展開人民幣（下同）1.45兆元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平在2.5％。
路透統計，12月MLF操作淨增量8,000億元，創單月紀錄新高。
人行同時進行500億元7天期逆回購操作，利率持平於1.8％。以此計算，公開市場單日全口徑淨投放6,530億元，本周（11日當周）全口徑淨投放9,990億元。
路透統計，本周共有約1.08兆元逆回購到期，其中15日到期1,970億元。此外，15日還有6,500億元MLF到期。
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